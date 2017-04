Vitaa évoque sa rencontre avec son mari : "Je lui ai résisté tant que j'ai pu"

De retour dans les bacs depuis le 3 mars avec son single coécrit et coproduit par Stromae, Peine et Pitié (extrait de son nouvel album à paraître J4M), Vitaa s'est confiée cette semaine dans les colonnes du magazine Gala pour évoquer sa carrière mais également sa vie privée.

Autrefois attirée par les "bad boys", alors qu'elle avait toujours "rêvé de [se] marier et d'avoir des enfants", la chanteuse de 34 ans a admis qu'elle avait mis un petit temps avant de trouver son équilibre avec la perle rare. C'est ainsi qu'elle s'est remémoré la rencontre qui a changé sa vie. "À 25 ans, je tombe amoureuse d'Hicham. Il a 30 ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. À l'époque, quand il me regardait, je voyais Charlotte [elle s'appelle Charlotte Gonin, NDLR] dans ses yeux, pas Vitaa. Ce qui m'a troublée car j'étais sentimentalement perdue, je ne savais plus à qui faire confiance", a-t-elle déclaré.

Bouleversée mais méfiante à l'égard des hommes, l'interprète du tube Confessions nocturnes (chanté en duo avec son amie Diam's) a progressivement cédé au grand amour. "Je lui ai résisté tant que j'ai pu, mais il a été très persévérant, et quand j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie, j'ai craqué. On s'est marié en cachette, et six mois plus tard, on célébrait ça en grand", a-t-elle ajouté.

C'était il y a neuf ans. Vitaa et son mari sont depuis devenus les parents comblés de deux fils, Liham (né en 2011) et Adam (né en 2014).

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Vitaa dans le magazine Gala en kiosques le 14 avril 2017