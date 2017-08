Vitaa : Photo inédite de son mari Hicham, qu'elle ne montre jamais

Les fans de la chanteuse sont étonnés de la voir exposer son époux qu'elle n'affiche jamais. "C'est son mari ?", interroge notamment une internaute. Mais tous sont unanimes, cette photo de famille est adorable. "Trop chou", "Trop mignon. Une jolie petite famille", "C'est Trop mignon", peut-on lire parmi les commentaires laissés.

Discrète sur sa vie privée, Vitaa s'était confiée en avril dernier sur sa rencontre avec Hicham dans une interview accordée à Gala. "À 25 ans, je tombe amoureuse d'Hicham. Il a 30 ans, du charisme, a déjà des enfants, mais est séparé de sa femme. À l'époque, quand il me regardait, je voyais Charlotte [elle s'appelle Charlotte Gonin, NDLR] dans ses yeux, pas Vitaa. Ce qui m'a troublée car j'étais sentimentalement perdue, je ne savais plus à qui faire confiance", racontait-elle. Méfiante à l'égard des hommes, elle baisse assez vite la garde et succombe... "Je lui ai résisté tant que j'ai pu, mais il a été très persévérant, et quand j'ai compris qu'il était l'homme de ma vie, j'ai craqué. On s'est marié en cachette, et six mois plus tard, on célébrait ça en grand", expliquait-elle.

Bien qu'en vacances, Vitaa a tout récemment proposé un nouveau clip à ses fans, celui de Comme Dab, dont Stromae a géré la direction artistique. Elle se produira le 2 novembre prochain sur la scène du Trianon, à Paris.