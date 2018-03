Vivian et Beverly quittent le tournage de La Villa 4 : "Je regrette ce tournage"

Le tournage de La Villa des coeurs brisés 4 avec Loana a débuté à Saint-Martin. Vivian (Secret Story 8) et sa chéri Beverly sont une nouvelle fois au casting de l'émission. Mais voilà, tout ne s'est visiblement pas bien passé.

Reconnaissant sur son compte Snapchat que son passage avec sa compagne sur le tournage avait été "un peu rapide", Vivian a expliqué qu'ils avaient rapidement quitté les lieux et le jeune homme semble amer d'y avoir participé. Il explique : "Je regrette ce tournage. On a fait un choix avec le coeur et on aurait dû faire un choix plus ambitieux. C'est la dernière fois que j'accorde ma confiance à des gens qui ne la méritent pas. Et je ne dirais plus rien sur La Villa 4. On ne communiquera plus jamais dessus."

Une déclaration un brin mystérieuse mais l'ex-moitié de la cougar Nathalie a ensuite été plus bavard et il a dévoilé les raisons de leur départ de Saint-Martin : "Sur tous les tournages, il y a de la jalousie. (...) Je ne suis pas forcément au mieux de ma forme parce qu'on a vécu une aventure extraordinaire l'an dernier, on avait des amis et là, c'était très dur pour nous cette année. (...) Certains n'ont pas accepté le fait que Beverly et moi on prenne beaucoup de place.. Maintenant, on voit notre avenir dans d'autres émissions."

Voilà qui est clair...