Wayne Rooney avec sa femme et leurs quatre garçons pour une grande dernière

L'émotion est au rendez-vous à Wembley le 15 novembre 2018. Après 120 sélections en équipe d'Angleterre, Wayne Rooney a fait ses adieux à ses fans lors du match amical opposant les Three Lions aux États-Unis.

Avant de mouiller pour la toute dernière fois le maillot national, le footballeur de 33 ans a salué le public en famille, accompagné de sa femme Coleen et de leurs quatre garçons, Kai Wayne (9 ans), Klay Anthony (5 ans), Kit Joseph (3 ans) et le petit dernier Cass Mac, né en février dernier, qui vivent aujourd'hui tous aux États-Unis. Wayne Rooney joue à Washington pour D.C. United.

Si le clan Rooney est apparu uni sur la pelouse de Wembley, il a bien failli exploser. Alors enceinte de son quatrième enfant, Coleen a connu l'humiliation d'être à nouveau trompée. Malgré le scandale, la jeune maman de 32 ans a choisi de lui pardonner après une pause de courte durée. Leur relation a débuté alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Entré à la 57e minute sur le terrain, Wayne Rooney a vécu un dernier match parfait avec la victoire de son équipe. Une fois le coup de sifflet final, la légende du football anglais a reçu de nombreuses accolades et a eu du mal à retenir ses larmes au moment de faire ses adieux. "J'ai fait mon temps, je peux me reposer et les regarder maintenant. Je pense que l'Angleterre est entre de bonnes mains, d'après ce que j'ai vu cette semaine. La façon dont elle est entraînée est brillante. C'est un grand groupe de jeunes joueurs qui a un avenir prometteur. Ils seront peut-être bien les prochains à ramener un trophée en Angleterre", a-t-il confié au micro de Sky News.