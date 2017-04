Wendy Bouchard enceinte : Elle dévoile son baby-bump à Jérusalem !

Le 9 avril 2017, Wendy Bouchard a profité d'un voyage à Jérusalem avec sa soeur pour annoncer l'air de rien un grand changement dans sa vie. L'animatrice de La Vie secrète des chansons, avec André Manoukian et de Même le dimanche, avec Dave sur France 3, est enceinte !

C'est sur son compte Twitter que la journaliste et animatrice de 36 ans a publié une photo dévoilant son ventre très arrondi dans les rues de la ville trois fois sainte. "Capter la lumière de Jérusalem et vouloir que l'amour et la culture nous élèvent. Toujours", a-t-elle simplement ajouté en commentaire du cliché annonciateur.

Bien entendu, les abonnés Twitter de Wendy Bouchard ont remarqué cette "petite" nouveauté. "Je me trompe ou il y a autre chose à souhaiter vu la photo ?", "Vous êtes enceinte ?", "Félicitations Wendy. Tous mes voeux de bonheur. Je t'embrasse", "Un bébé pour bientôt !", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Discrète, la talentueuse animatrice a simplement répondu à ses admirateurs par des émojis "clin d'oeil", une réaction complice qui lui permet au passage de ne pas trop s'étendre publiquement sur le sujet.

Félicitations Wendy !