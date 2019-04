Wendy Williams en désintox : drogue, alcool, divorce... Sa descente aux enfers

Wendy Williams traverse une période particulièrement difficile de sa vie. Il y a quelques jours, elle a dévoilé qu'elle se rendait régulièrement au sein d'un centre de désintoxication à New York. L'animatrice télé de 54 ans, qui est une grande star aux États-Unis, doit gérer de difficiles addictions à la cocaïne et à l'alcool depuis des années. Elle a fait une grosse rechute depuis que son mari, qui vivait une relation extraconjugale, a eu un enfant avec sa maîtresse. La semaine dernière, Wendy Williams a été retrouvée dans un état d'ébriété avancée et elle a été transportée à l'hôpital, avant d'être admise au centre de désintoxication. C'est là qu'elle a demandé le divorce de son époux, Kevin Hunter (46 ans), après vingt-deux ans de mariage. Elle lui a donné 48 heures pour faire disparaître ses affaires du domicile familial, situé dans le New Jersey.

Cet homme infidèle était également le producteur de Wendy Show, l'émission qui a fait la renommée de Wendy Williams. Il a été viré après la naissance de son enfant illégitime. "D'ici à quelques jours, je sortirai de désintox. Ce sera Wendy toute seule désormais. Je dois vous le dire, j'ai dû me battre contre mon addiction et l'alcoolisme. Une toute nouvelle vie m'attend, pour moi et pou mon fils [Kevin Junior, âgé de 19 ans, NDLR]. Entrer en désintox est l'une des meilleures choses qui me soient arrivées", confiait Wendy Williams lors de son émission, lundi 15 avril 2019.

Silencieux depuis le début de l'affaire de tromperie et de cure de désintoxication, Kevin Hunter s'est finalement exprimé, mardi 16 avril 2019, dans les colonnes du magazine américain Page Six. "J'ai dédié ma vie à construire l'immense business qu'est devenue Wendy Williams Hunter, cette personne que j'aime profondément et que je respecte inconditionnellement, assure-t-il. Je ne suis pas fier de mon comportement de ces derniers mois. J'en prends l'entière responsabilité et je m'en excuse auprès de ma femme, de ma famille et de ses incroyables fans." Notons tout de même que, comme le rapportait le Daily Mail, Kevin Hunter a offert une Ferrari dorée à 215 000 dollars à sa jeune maîtresse comme cadeau de naissance...