Wendy Williams s'effondre en pleine émission

Mardi 31 octobre, l'animatrice américaine Wendy Williams présentait un nouveau numéro de son talk-show matinal Wendy Williams Show sur la Fox. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévues lors de cette spéciale Halloween.

L'animatrice de 53 ans était déguisée en statue de la Liberté. Au retour pub, elle commence son lancement. Petit à petit, son élocution ralentit. Son regard se perd dans le vide, puis elle se fige comme si elle venait de voir un fantôme. C'est alors qu'elle s'effondre, disparaissant hors champs en une fraction de seconde, provoquant un sursaut de peur dans le public du studio. Avant que la chaîne ne coupe la séquence, diffusée en direct sur la côte Est, on peut voir un technicien se ruer pour venir en aide à l'animatrice.

Selon TMZ.com, les secours ont bien sûr été appelés. Selon les propres mots de l'animatrice, elle aurait eu un coup de chaud en raison de son costume d'Halloween. Elle a pu en tout cas reprendre l'antenne et finir son émission. Restent ces images finalement plus inquiétantes qu'autre chose pour Wendy Williams qui a tenu à rassurer ses fans sur Instagram : "Que tout le monde se rassure, j'avais juste besoin d'un verre d'eau. D'autre part, j'ai tout déchiré pour Halloween, LOL ! Un grand merci à mon équipe et au créateur de mon costume Ceasar Galindo. On en rediscute demain." The show must go on, comme une vraie pro.