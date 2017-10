Fergie, en larmes, admet que Josh Duhamel a pris la décision de divorcer

Après avoir prétendu pendant de longs mois que tout allait pour le mieux, Fergie se confie avec émotion sur la fin de sa belle histoire d'amour avec Josh Duhamel. Un mois après l'annonce de leur séparation, la chanteuse de 42 ans a été interviewée dans l'émission The Wendy Williams Show (épisode diffusé mercredi 25 octobre aux Etats-Unis dont un extrait est disponible sur le Daily Mail), assurant la promotion de son nouvel album et acceptant d'évoquer sa vie privée.

Très affectée par sa rupture avec le père de son petit Axl (4 ans), l'ex-membre des Black Eyed Peas a ainsi admis pour la première fois que la décision de divorcer n'était pas la sienne. "Ce n'était pas mon plan. Je voulais rester mariée pour toujours", a-t-elle déclaré les larmes aux yeux. Emue, la star américaine s'est ensuite ressaisie pour parler de son ex. "J'aime Josh. C'est le père de mon enfant. Nous avons ensemble ce projet pour toujours et nous faisons du mieux que nous pouvons", a-t-elle ajouté.

Fergie et Josh Duhamel (44 ans) s'étaient rencontrés en 2004 et s'étaient mariés après cinq années de relation. En septembre, le duo avait confirmé la fin de son mariage dans un communiqué, assurant qu'ils seraient "toujours unis" pour préserver le bien-être de leur famille. "Leurs amis s'attendaient à cette rupture depuis un bout de temps. Ils sont trop différents. Josh est un gars normal et Fergie veut à tout prix mener la grande vie hollywoodienne. Ils ont évolué différemment", avait déclaré un membre de leur entourage à Us Weekly. D'autres proches avaient également affirmé que Josh Duhamel souhaitait avoir d'autres enfants. "Il a toujours voulu être à la tête d'une grande famille", avait révélé une source au magazine People.