Meghan Markle, "girlfriend" du prince Harry ? Son amie Priyanka Chopra rectifie

En couple depuis à peine un an, le prince Harry et Meghan Markle sont déjà cernés par les rumeurs de fiançailles prochaines. Face à cette folie médiatique, le petit-fils de la reine Elizabeth II - laquelle aurait déjà donné sa bénédiction à une éventuelle union, selon les spéculations les plus hardies ! - et l'actrice star de la série Suits ont d'ailleurs élaboré tout un stratagème le week-end dernier pour se faire discrets au mariage de Pippa Middleton et James Matthews : au nez et à la barbe des journalistes, Harry est parvenu à amener en catimini sa belle sur les lieux de la noce où, après avoir fait l'impasse sur la cérémonie religieuse, elle a pris part à la fête.

Il faut dire que leur love story prend le pas sur tout le reste. Ce qui a eu le don d'agacer Priyanka Chopra, très bonne amie de Meghan, lors de son passage sur la plateau du talk show The Wendy Williams Show pour la promotion du film Baywatch, adaptation de la série Alerte à Malibu. Les deux actrices se connaissent depuis deux ans, lorsqu'elles se sont rencontrées au cours d'une fête où le courant est très bien passé. Et Priyanka ne manque pas d'égards pour Meghan.

Ainsi, quand Wendy Williams a voulu évoquer Meghan Markle en utilisant la périphrase "la petite amie du prince Harry", sa consoeur star de la série Quantico a bondi : "Mais encore : Meghan Markle, actrice, Suits, sa vie, son oeuvre. Je dis ça, je dis rien...", a-t-elle repris l'animatrice.

Et c'est avec beaucoup de bienveillance, mais sans indiscrétion, qu'elle a bien voulu parler de la relation de Meghan et du prince Harry : "Pas de pression. Les romances hypermédiatisées sont de toute manière très stressantes, alors, en tant qu'amie, je ne voudrais vraiment pas en rajouter. On parle plus de mon stress que du sien ; elle n'a absolument pas l'air stressée du tout, en ce moment", a-t-elle confié.

Quant à un hypothétique mariage : "J'espère bien. Elle a l'air heureuse. Je trouve qu'ils vont très bien ensemble", s'est enthousiasmée Priyanka Chopra, sans saisir la perche tendue par Wendy Williams, qui la voit déjà demoiselle d'honneur.

Dernièrement, la beauté indienne de 34 ans s'est aussi soumise aux fameuses 73 questions du Vogue. Bien sûr, aucune d'entre elle ne portait sur Meghan et Harry.