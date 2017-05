Pippa Middleton et James Matthews : Après le mariage, lune de miel paradisiaque

Comme tous les jeunes mariés, Pippa Middleton et James Matthews doivent à présent savourer le calme après la tempête, ce grand vide après des mois de préparatifs sous tension et quelques heures d'intense effervescence. Uni par les liens sacrés du mariage samedi 20 mai en l'église St Mark d'Englefield, le couple a quitté le Royaume-Uni et s'est envolé pour sa lune de miel...

Loin du folklore écossais, de la parade aérienne et des autres folles réjouissances organisées pour leurs noces dans le Berkshire, Pippa, 33 ans, et James, 41 ans, ont mis le cap sur une destination exotique. Non pas l'île Moustique, où le clan Middleton a ses habitudes, ni Saint-Barthélemy, où ils ont déjà passé du bon temps et où les parents de monsieur possèdent le luxueux hôtel Eden Rock, mais la Polynésie française.

Les jeunes mariés ont été aperçus, l'air un peu fatigué comme on peut aisément le comprendre, à l'aéroport international LAX de Los Angeles, en transit vers leur destination finale dans le Sud-Pacifique : Tetiaroa, un atoll de l'archipel des îles du Vent connu pour avoir été un lieu de villégiature des chefs tahitiens puis la propriété de l'acteur Marlon Brando. C'est d'ailleurs dans un somptueux resort hôtelier eco-friendly baptisé d'après le monstre sacré hollywoodien, The Brando, que le couple séjournerait. Autour de 3 000 euros la nuit dans l'une des 35 villas du complexe exclusif, pas de quoi affoler James, millionnaire grâce au fonds d'investissement qu'il a fondé et qu'il dirige, Eden Rock Capital Management.

Presque seuls au monde sur leur île, ces deux fanatiques de sport ne manqueront sans doute pas de se remettre au paddle et de profiter des activités qu'offrent ces lieux paradisiaques, Pippa oubliant sa robe de mariée signée Giles Deacon et sa robe Pronovias au profit de bikinis, avant de regagner la Grande-Bretagne dans une semaine. Leur voyage de noces devrait se prolonger quelques jours à Affric Lodge, le manoir que possède la famille Matthews en Écosse, sur le domaine de Glen Affric proche du Loch Ness.