Wild : L'impressionnant salaire des candidats dévoilé !

Le 26 février dernier, M6 donnait le coup d'envoi de Wild. Une émission qui fait déjà beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Les internautes se sont en effet insurgés après la diffusion de scènes intimes impliquant Samantha. Le CSA a d'ailleurs été saisi. Et aujourd'hui, c'est pour une question d'argent que l'émission est sous le feu des projecteurs.

Nicolas a accordé une interview à nos confrères d'Ici Paris. L'occasion de dévoiler le (beau) salaire de tous les participants : "On nous a offert une super aventure, l'argent est seulement un plus : 10 000 euros par binôme à chaque épreuve gagnée. Et 50 000 euros pour la finale." Des scènes qui font rêver.

L'ancien légionnaire a ensuite dévoilé pourquoi il avait accepté de participer à ce programme : "J'ai des ados chez moi. Avec eux, je regardais Pékin Express, Koh Lanta, mais jamais je n'aurais pensé pousser la porte d'une maison de prod' pour un casting. On est venu me chercher. J'ai dit : 'Pourquoi pas ?'" Et de révéler que dans le sac à dos des candidats se trouvaient un "kit type à chaque biotope. Un quart, une gourde, un couteau, une paracorde, un GPS, un pantalon, des chaussettes et des T-shirts".

L'intégralité de l'interview de Nicolas est à retrouver dans le Ici Paris du 4 avril 2018.