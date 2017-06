Will Smith et Jada Pinkett Smith délaissés : Leurs ados ont quitté la maison

Jaden et Willow Smith n'ont pas attendu d'être majeurs (21 ans aux États-Unis) pour quitter la maison où leurs parents, les acteurs Will Smith et Jada Pinkett Smith vivent. À seulement 19 et 16 ans respectivement, le duo frère/soeur qu'ils forment ne semble plus vouloir vivre sous le crocher de leur famille...

Dans une interview qu'elle a accordé à nos confrères de Haute Living, la mère des deux adolescents, Jada Pinkett Smith expliquait que ses enfants avaient quitté le domicile familial récemment : "C'est drôle, ils ne sont plus là, mais ils le sont toujours ! Je n'ai même pas le temps qu'ils me manquent... Willow m'appelle tous les jours, comme Jaden lorsqu'il n'est plus sur le tournage de son nouveau film... Dès qu'il a le mal du pays, il revient nous voir."

À Toronto pour les besoins du tournage du film Life in a Year, le jeune homme s'est installé aux côtés de Cara Delevigne avec qui il partage justement la tête d'affiche de ce nouveau blockbuster qui sortira courant 2018. De son côté, la petite Willow ne cesse de jouer les globe-trotteuse pour sa carrière musicale.

En septembre 2016, l'interprète du tube Whip My Hair expliquait justement que ses parents lui ont apporté plus que de l'amour et de l'argent dans les colonnes du magazine Interview : "En grandissant, j'ai vu mes parents tâcher de toujours se comporter le mieux possible. Les gens venaient les voir pour leur demander conseil et ils ont toujours donné sans rien attendre. Parfois, ils donnaient encore et encore et les gens ne leur rendaient rien en retour, sous prétexte qu'ils étaient célèbres", dévoile-t-elle avant de préciser que "ce n'est pas une question d'argent, de cadeaux ou ce genre de choses."

"Ce que mes parents m'ont appris n'a rien à avoir avec l'argent ou le succès, ni ce sur quoi la société nous demande de nous focaliser, c'est quelque chose de bien plus spirituel que ça et que seuls certaines personnes peuvent comprendre et accepter. C'est ainsi que je me comporte et que j'agis dans le monde aujourd'hui", justifiait-elle.