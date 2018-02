Xavier Dolan, le tollé : Jessica Chastain, effacée de son film, répond

Comme un crime de lèse-majesté. Après avoir annoncé fièrement qu'elle serait l'une des têtes d'affiche de son prochain film, The Death And Life of John F. Donovan et l'avoir sublimé sur une affiche officielle, Xavier Dolan a finalement coupé au montage Jessica Chastain. La belle actrice américaine, actuellement dans les salles avec Le Grand Jeu, ne sera pas du tout à l'écran. Le jeune cinéaste a annoncé qu'effacer son actrice du film "fut un choix extrêmement difficile". La décision a été purement "éditoriale" et n'aurait rien à voir avec la performance de l'actrice, Dolan affirmant qu'"après mûre réflexion", le rôle de "méchante" de Jessica Chastain s'insérait mal dans l'histoire. "Je suis déçu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci", ajoute-t-il, précisant que le résultat dupremier montage durait quatre heures ! Sur la Toile, le réalisateur de Mommy et J'ai tué ma mère n'a pas tardé à susciter un tollé. Et lorsqu'une "critique" le prend en grippe en s'offusquant de son choix d'avoir coupé au montage la star américaine, Dolan craque.

"Je m'en bats les couilles", lâche le jeune cinéaste quand l'internaute lui confie qu'elle le hait désormais au plus haut point. "Une réponse presque aussi malpolie que d'engager Jessica Chastain pour mieux la couper au montage ensuite. Quel fucking scandale", rétorque cette dernière. Ce à quoi Xavier Dolan réplique : "Camille, la bêtise de votre premier tweet n'a d'égal que votre ignorance évidente du monde des films, que vous critiquez apparemment. Qu'une personne se prétendant critique insulte un pur étranger de façon aussi pédante et juvénile est déjà en soi d'un grand ridicule."