Xavier Dolan : Il supprime Jessica Chastain de son film et s'explique !

Toujours très attendu par les cinéphiles, Xavier Dolan doit prochainement sortir son nouveau film intitulé The Death and Life of John F. Donovan. Le réalisateur québécois vient d'annoncer qu'il avait coupé au montage l'actrice américaine Jessica Chastain !

Elle a beau avoir annoncé sa joie de travailler avec Xavier Dolan – elle avait même eu droit à une première affiche promotionnelle autour de son personnage –, Jessica Chastain se retrouve finalement boutée hors du projet. Le réalisateur, qui a choisi de parler le premier "afin d'éviter toutes sortes d'interprétations sordides ou inutiles", a ainsi dévoilé lui-même qu'il avait "coupé du film" le personnage de l'actrice. "Ce fut un choix extrêmement difficile. J'éprouve envers Jessica un amour profond et une grande admiration. Il s'agit d'une décision éditoriale et narrative, en ceci qu'elle n'est en rien relative à une performance, et entièrement à un personnage. Cette trame de 'méchante', bien que je l'affectionnais particulièrement et qu'elle fut très drôle, s'insérait laborieusement dans le reste de l'histoire, qui finalement se révéla être, davantage qu'une joute entre superhéros et ennemis, un récit sur l'enfance et ses rêves", dit-il.

Xavier Dolan, qui réalise avec The Death and Life of John F. Donovan son premier film en anglais, ajoute : "Jessica a, depuis le tout début, défendu ce film, et m'a défendu moi aussi, à tant d'égards. Elle est une merveilleuse actrice, une artiste engagée, et politisée. Elle est respectée par ses paires et aimée par son public. Je suis déçu que la nature profonde de ce film n'ait pas permis à notre collaboration de voir le jour cette fois-ci, mais la vie est longue, et les rendez-vous manqués présagent de retrouvailles futures encore plus enrichissantes."