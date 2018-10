Yannick Noah : Déclaration d'amour à sa maman, morte il y a six ans

Très proche de sa maman, Yannick Noah a fondé avec elle l'association Les enfants de la terre en 1988 qui a pour but de venir en aide aux enfants en situation difficile. Depuis le décès de Marie-Claire Noah, c'est sa fille Nathalie Noah qui a repris la présidence de l'association, tandis que Yannick a été nommé président d'honneur.

L'association accueille au sein des Maison-Tendresse des enfants sans foyer, isolés, en situation difficile, séparés de leur famille ou dont les parents sont atteints de maladies graves... pendant les vacances scolaires. L'objectif principal des Maison-Tendresse est de permettre aux enfants et aux fratries de partir en vacances dans une ambiance familiale et chaleureuse à la campagne. L'association travaille également en partenariat avec l'hôpital Robert-Debré et son service pédiatrique. Elle participe ainsi au financement du transport et à l'hébergement des parents d'enfants hospitalisés loin de chez eux.

Malgré la perte de sa maman et plus récemment de son papa Zacharie, décédé en janvier 2017, Yannick Noah peut se vanter d'avoir fondé une belle et grande famille. Les sourires de son adorable petit-fils, le fils de sa fille Yelena dont on ne connaît pas le prénom, suffiront à lui redonner du baume au coeur.