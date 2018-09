Yannick Noah : Sa discrète fille Yelena sublime en maillot de bain

Yelena Noah cultive très soigneusement son jardin secret. Âgée de 32 ans, la ravissante fille de Yannick Noah et de Cecilia Rodhe, Miss Suède 1978, se montre nettement moins sur les réseaux sociaux que ses petites soeurs Jenaye et Eleejah. Installée comme elles, mais aussi son grand frère Joakim, aux États-Unis, la jeune femme a donné naissance à son premier enfant sur le sol américain.

Ce n'est pas à New York, où elle vit, que Yelena Noah a donné de ses nouvelles ces derniers jours, mais sur une île qu'elle et ses proches affectionnent tout particulièrement : Hawaï. Le clan Noah s'y était retrouvé pour des vacances en famille en mai dernier.

La jeune femme a d'abord publié un selfie d'elle et son fils le 21 septembre 2018, le bébé qui a bien grandi arborant un généreux sourire et de nombreuses dents. Maman depuis avril 2017, Yelena Noah n'a jamais dévoilé son prénom. Un an et demi plus tard, le secret est toujours très bien gardé.