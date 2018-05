Yannick Noah entouré de tous ses enfants à Hawaï : Rare photo de famille

Yannick Noah est à la tête d'une belle équipe composée de cinq enfants, nés de trois mères différentes. Joakim Noah (33 ans) et Yelena (32 ans), nés de son mariage avec l'ancienne Miss Suède Cecilia Rodhe (couronnée en 1978), Eleejah (21 ans) et Jenaye (20 ans), nées de son mariage avec le mannequin britannique Heather Stewart-Whyte, et Joalukas (13 ans), né de son union avec Isabelle Camus, le fille du producteur Jean-Claude Camus. Parce que ses grands enfants vivent tous aux États-Unis et que Jenaye passe son temps en déplacement du fait de sa carrière de mannequin en pleine explosion, l'ancien joueur de tennis devenu entraîneur ne les voit pas souvent. Mais pour la première fois depuis très longtemps, l'intégralité du clan Noah est réunie. Des retrouvailles qui se déroulent très loin de la France.

Grâce aux comptes Instagram de Jenaye et Eleejah, on découvre ainsi que toute la famille passe quelques jours de détente à Hawaï. Deux bébés sont également de la partie, Leia Irie, la fille de Joakim Noah née en septembre 2016, mais aussi le fils de Yelena né en avril 2017, dont le prénom n'a toujours pas été dévoilé. Isabelle Camus, qui avait précédemment rendu visite à Laeticia Hallyday à Saint-Barthélemy avec son père et son fils Joalukas, est également du voyage comme l'atteste la photo de groupe publiée le 13 mai 2018 par Jenaye Noah. Toute la famille pose en pleine jungle.

Les vacances ne font que commencer puisque Jenaye Noah indique en légende que cette photo illustre leur premier jour passé tous ensemble.