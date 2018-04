Yannick Noah : Sa fille Jenaye, sublime portrait craché de sa maman mannequin

En 1994, Heather Stewart-Whyte défilait pour Chanel. Vingt ans plus tard sa fille Jenaye en a fait de même à l'occasion du défilé Métiers d'art organisé au Ritz, à Paris, pour la plus grande fierté de son père Yannick Noah, avant de remettre ça quelques mois plus tard à Tokyo.

Installée à New York, en plein coeur de Manhattan, Jenaye Noah est séparée de son papa mais aussi de sa maman qui vit à Londres. Alors quand sa carrière de mannequin en pleine ascension l'envoie sur les terres britanniques, impossible de ne pas en profiter pour passer un peu de temps avec elle. C'est ce qu'elle a fait le 25 avril 2018 comme le prouve la photo qu'elle a publiée dans l'une de ses stories éphémères. Mère et fille posent côte à côte, révélant une ressemblance plus que frappante. Jenaye Noah et Heather Stewart-Whyte partagent la même forme de visage, la même bouche et les mêmes yeux clairs. "Super posey", commente-t-elle en légende.