Yves (Koh-Lanta Cambodge) bientôt marié ? Il a demandé la main de sa chérie

Il y a quelques semaines, dans Koh-Lanta Cambodge (TF1), Yves et son équipe ont perdu le jeu de confort et n'ont pas pu téléphoner à leurs proches. Un coup dur pour l'homme de 49 ans qui avait prévu de demander sa compagne en mariage. "C'était le moment pour moi de lui demander. Ça fait six ans qu'on est ensemble, avait-il expliqué, en larmes, face à la caméra. Je me suis marié deux fois déjà et je ne voulais pas me tromper. Je voulais lui demander si elle voulait m'épouser. Je l'aurais bien fait au téléphone et je n'ai pas pu."

De retour en France, le candidat a-t-il fait cette demande ? La réponse est oui ! "Je ne voudrais pas trop en parler pour l'instant, a expliqué Yves à nos confrères de Télé Loisirs. Je l'ai demandée en mariage, mais elle m'a donnée une réponse vraiment personnelle. Avec la maladie, on ne sait pas où on va... Mais on est toujours ensemble, tout va bien !"

Comme l'a révélé il y a quelques jours le candidat, sa moitié souffre d'une maladie chronique de l'intestin. Si le couple est amoureux et aimerait se marier, il semblerait qu'ils n'aient pas encore fixé de date. Peut-être préfèrent-ils ne pas perturber Juliette dans son combat contre la maladie...