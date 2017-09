Zac Efron et son séduisant frère relèvent un beau défi...

Qu'on se le dise : Zac Efron n'est pas le seul beau gosse de sa famille ! L'ex-star de High School Musical est le grand frère de Dylan, 25 ans, au physique tout aussi agréable. Le jeune homme est, lui aussi, sportif, et peut compter sur son aîné dans les moments importants...

Zac Efron et Dylan ont pris part pour la deuxième fois au Nautica Malibu Triathlon, le 17 septembre, afin de récolter des fonds pour les enfants du Children's Hospital Los Angeles. La compétition sportive, qui se tenait sur le plage de Zuma, en Californie, a vu s'affronter les participants dans trois épreuves : natation, cyclisme et course à pied. Les deux frangins ont aussi fait équipe avec le nageur médaillé olympique Conor Dwyer.

"Nous avons mis nos coeurs dans la compétition pour @childrensla. #love", a écrit Zac Efron sur Instagram. Quant à son frère Dylan, il a partagé une photo de lui sur un podium avec les 5 gagnants (au lieu de 3) et semble avoir fini en 4e position ! Au cours de cette journée, on a aussi pu voir James Marsden, Luke Hemsworth, Jack Falahee ou Beverley Mitchell.