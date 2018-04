Zaho enceinte : La chanteuse de 37 ans annonce sa grossesse !

Zaho est une femme et future maman comblée. La chanteuse de 37 ans est enceinte de son premier enfant, a-t-elle annoncé via Instagram. C'est devant ses 276 000 abonnés que l'interprète de Dima a souhaité partager la bonne nouvelle.

"Comme on dit : 'Pas de nouvelles, bonnes nouvelles'. Ma bonne nouvelle du jour, c'est que j'attends un heureux évènement. Et oui, je suis enceinte. Je suis aux anges et très heureuse de partager ça avec vous", déclare-t-elle dans une vidéo, montrant un joli petit ventre rond en bonus.