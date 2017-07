Zara Larsson en couple : Elle a dragué son nouveau petit ami sur Twitter !

En bref, avant même de savoir qui il était, où il habitait ou encore la cuisson de ses oeufs au petit-déjeuner, la jeune Suédoise savait une chose : elle était déjà sous le charme du bel apollon au point de vouloir partager sa vie.

Depuis, Zara Larsson a réussi son coup puisqu'elle semble vivre un conte de fées aux côtés du mannequin Brian H Whittaker. Sur Instagram, l'interprète du tube Ain't My Fault ne quitte plus son nouveau petit ami. À en croire les nombreuses photos qu'elle poste sur le réseau social, entre deux performances sur scène, elle roucoule dans ses bras...

D'ailleurs, ce lundi 10 juillet, Zara Larsson s'affichait tout contre son boyfriend sur la plateforme de partage de photos. Pas moins de 430 000 fans ont "liké" le cliché. Et les commentaires se comptaient par centaines : "Félicitations", "Oh mon dieu, t'es une boss", "T'as réussi à l'avoir, c'est excellent" ou encore "T'es mon idole", lit-on. Mais l'attente était intenable pour les admirateurs de la Suédoise. Alors, la cuisson de ses oeufs ? "Il aime ses oeufs brouillés", a-t-elle mentionné dans la légende de sa photo. À ce jour, les deux jeunes gens sont bel et bien ensemble et ne comptent pas se quitter de sitôt.