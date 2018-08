Zara Phillips et Mike Tindall : Gros bisous et petites mains aux fesses

En privé, Zara Phillips et Mike Tindall ont vécu des moments très durs, la fille de la princesse Anne ayant fait deux fausses couches, mais en public le couple démontre que l'amour triomphe de tout : après sept ans de mariage - un cap dit fatidique - et désormais deux enfants, leur complicité très... tactile dimanche 5 août 2018 lors du Festival de concours complet de Gatcombe (Gloucestershire), où ils vivent, en était la parfaite illustration.

Lors de ce rendez-vous équestre annuel sur les terres de la princesse Anne qu'ils ne manquent jamais, Zara et Mike Tindall, habillés casual et très détendus, étaient tout simplement très heureux d'être ensemble, s'embrassant et déambulant main dans la main... quand les mains en question n'étaient pas occupées à flatter les fesses de l'un et de l'autre, ainsi que des photographes de presse l'ont immortalisé !

Comme chaque année, c'est toute la famille qui était de sortie pour le festival : la princesse Anne a pu profiter de toute sa petite tribu, puisque Peter Phillips, le frère aîné de Zara, était présent avec son épouse Autumn et leurs filles Isla et Savannah. Mia (4 ans), la fille aînée de Mike et Zara, jouait librement dans le parc sous leur surveillance, mais Lena, née le 18 juin dernier, ne semblait pas être là - compte tenu des grosses chaleurs, le bébé était sûrement mieux ailleurs.

La famille avant tout

Des scènes de joie, des instants d'amour et des sourires qui faisaient plaisir à voir, quelques jours après la révélation choc de Zara Phillips qui, après avoir déjà partagé sa douleur d'avoir subi une fausse couche au moment de Noël 2016, a dernièrement confié avoir perdu un autre enfant. Sans en préciser le moment exact, la jeune femme de 36 ans a avoué que cela avait été trop dur jusqu'à maintenant pour en parler : "J'ai fait une autre fausse couche, très tôt [dans la grossesse], avait-elle ainsi dévoilé au Sunday Times. On passe forcément par une période où on n'en parle pas parce que c'est trop dur, mais, comme pour tout, le temps guérit les blessures. C'est une période où ma famille est montée au créneau, j'avais besoin d'eux."

Peter Phillips, son grand frère, a d'ailleurs loué dernièrement sa force de caractère lors d'un passage dans l'émission Good Morning Britain avec leur père Mark Phillips, ex-mari de la princesse Anne, pour la promotion du Festival de concours complet : "Evidemment qu'on veut la protéger, ça prouve bien qu'on est une famille qu'elle ait réussi à affronter cette seconde fausse couche sans que ça se sache. Nous nous sommes tous mobilisés autour d'elle, c'était un moment vraiment difficile pour Mike et elle et heureusement nous vivons tous relativement près les uns des autres alors c'était bien de pouvoir être là pour les soutenir", a-t-il déclaré.

Peter a également eu des mots très tendres sur la manière dont sa soeur élève ses enfants : "C'est une mère fantastique et oui, elle est toujours cette pénible petite soeur qui ne changera jamais, mais c'est une mère fantastique et ça ne changera jamais non plus. Mia grandit dans un foyer plein d'amour et maintenant Lena va connaître la même chose. Ce sont des enfants pleins de ressources et quand vous grandissez sur la route dans le monde équestre, vous avez une grande famille, toujours là pour vous aider et vous soutenir."