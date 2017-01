Zara Phillips et Mike Tindall : Le moral retrouvé, après la perte de leur bébé

Loin de Sandringham et du rassemblement coutumier de la famille royale britannique lors des fêtes, loin de son haras du Gloucestershire et des concours hippiques sous la pluie d'hiver, Zara Phillips a bien profité de son séjour annuel en Australie pour se régénérer au soleil après la difficile épreuve qu'elle a eu à affronter : en décembre 2016, au moment même de Noël, le représentant de la petite-fille de la reine Elizabeth II révélait qu'elle avait été victime d'une fausse couche, alors qu'elle était enceinte de son second enfant avec son mari Mike Tindall.

Malgré les circonstances, le couple n'a pas fait une croix sur son escapade habituelle down under, et c'était semble-t-il le bon choix : ambassadeurs tous deux de l'organisation Magic Millions, une prestigieuse maison d'enchères australienne spécialisée dans la vente de chevaux de course qui sponsorise chaque année en janvier un certain nombre d'événements en parallèle d'une grande semaine de ventes, la cavalière vice-championne olympique par équipe et l'ex-capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby se sont montrés sous leur meilleur jour. Réputée pour son caractère bien trempé, Zara Phillips, ambassadrice spécifiquement de Magic Millions Racing Women, qui encourage depuis 2012 les femmes dans l'activité de propriétaire de chevaux, ne s'est même pas laissé désarçonner par sa brutale chute lors d'un match de polo qu'elle a voulu disputer peu après son arrivée en Australie. Et en coulisses, le couple, formé en 2003 à Sydney en marge du Mondial de rugby, est apparu plus soudé et complice que jamais, cinq ans après son mariage en Écosse.

Une blague d'homme à homme...

Après leur premier week-end australien médiatisé, la fille de la princesse Anne et son mari ont poursuivi toute la semaine leurs activités pour le compte de leur partenaire, avec au passage quelques surprises. Mercredi, alors qu'ils étaient interviewés sur une plage de Gold Coast pour une émission télévisée, Mike a ainsi essuyé une blague pour le moins osée de l'animateur télé David Koch. Alors qu'il venait d'interroger Zara sur sa chute, celui-ci, qui voulait le questionner sur son rapport aux chevaux, a commencé : "Vous avez monté quelques Wallabies [qui signifie kangourous, en français, mais est aussi le surnom des joueur du XV de rugby australien, NDLR] au fil du temps, plutôt brutalement..." Pris au dépourvu par cette boutade pour le moins couillue, l'ex-champion du monde anglais a fini par répliquer en riant : "C'était censé rester privé !" Quant à son initiation à l'équitation, il a confirmé que Zara lui transmettait sa passion : "Globalement, c'est venu de mon adorable femme. Je sais maintenant des choses sur le dressage que je n'aurais jamais pensé savoir, a-t-il confié. Mais pour ce qui est de devenir un jour jockey, cela semble compromis" : "Je ne crois pas que je pourrais jamais atteindre ce poids-là, j'aime beaucoup trop manger", a-t-il admis.

Ce qui ne l'a pas empêché, trois jours plus tard, de jouer les mannequins avec une certaine aisance au Turf Club de Gold Coast lors du 2017 Magic Millions Raceday : en costume bleu marine, l'ancien rugbyman a fait sensation – et même une remarquable volte, quoiqu'un peu maniérée – sur le podium du défilé Fashions on the Field. Un concours d'élégance dont il a pris la seconde place. Dans le public, Zara Phillips, elle, se faisait remarquer en raison de son bibi un peu trop extravagant.