Zara Phillips : Elle "rebondit" en Australie après sa fausse couche

Malgré les circonstances, Zara Phillips n'a pas renoncé à son escapade annuelle en Australie. Deux semaines seulement après la révélation de sa fausse couche, alors qu'elle était enceinte de son second enfant avec son mari l'ex-rugbyman Mike Tindall, la petite-fille de la reine Elizabeth II a honoré comme chaque année à cette période son engagement auprès des événements sponsorisés par Magic Millions, une prestigieuse maison d'enchères australienne spécialisée dans la vente de chevaux de course. Mike en est un ambassadeur, tandis qu'elle-même représente Magic Millions Racing Women, qui encourage depuis 2012 les femmes dans l'activité de propriétaire de chevaux.

Absente du rassemblement de la famille royale britannique à Sandringham pour Noël et le nouvel an, la fille de la princesse Anne est ainsi réapparue, pour la première fois depuis l'annonce de la mauvaise nouvelle, dans l'hémisphère Sud, sur la Gold Coast. En marge des huit jours de ventes à Surfers Paradise dans le Queensland, Zara Phillips a notamment pris part à un tournoi de polo (le Pacific Fair Magic Millions Polo), discipline prisée de ses cousins les princes William et Harry. "Elle se sentait prête et avait envie de jouer", a signalé The Advertiser à propos de ce retour inattendu à cheval. À mi-match, la médaillée olympique par équipe du concours complet des JO de Londres 2012 a été victime d'une chute. Un accident assez impressionnant (les images sont visibles chez divers médias australiens), comme toujours, mais heureusement sans gravité puisqu'elle a pu aussitôt remonter sur son cheval et poursuivre la partie. Son époux Mike Tindall n'a d'ailleurs pas eu le temps de s'inquiéter, commentant ce fait de jeu au micro : "Ça, c'est sa volonté de gagner. C'est une dure à cuire, elle sait rebondir."

Mariés depuis 2011 et parents d'une petite Mia qui fêtera dans quelques jours ses 3 ans, la fille de la princesse Anne et l'ancien capitaine du XV de la Rose ont été vus main dans la main, se promenant amoureusement en marge de l'événement et souriants malgré l'épreuve qu'ils viennent d'endurer, quatorze ans après leur première rencontre – en Australie, justement, lors du Mondial de rugby 2003.