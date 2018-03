Zayn Malik : Détente au bord de la piscine... avec un joint ?

Profitant d'un peu de temps libre, Zayn Malik a mis le cap sur Miami. L'ex-chanteur des One Direction a loué une superbe résidence et se la coule douce pendant que sa chérie Gigi Hadid arpente les catwalks.

Mercredi 28 février 2018, c'est torse nu au bord de la piscine que Zayn Malik était repéré, savourant les chauds rayons du soleil de la Floride. L'interprète de Pillowtalk, qui affiche une collection de tatouages de plus en plus impressionnante partout sur le corps, fumait et le mystère plane quant à la nature de ce qu'il avait à la bouche... En effet, la forme faisait penser à celle d'un joint. De quoi rendre fous les fans du chanteur de 25 ans, qui lui ont déjà reproché de fumer des cigarettes, en postant des messages sur les réseaux sociaux.

Zayn Malik, qui a récemment sorti le titre Dusk Till Dawn en duo avec Sia, profite de ses vacances en solo puisque sa jolie compagne, le mannequin de 22 ans Gigi Hadid, défile actuellement à la Fashion Week de Paris.

Thomas Montet