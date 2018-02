Fashion Week : Thylane Blondeau et les soeurs Hadid bravent le froid avec style

-6 degrés mardi, -7 ce mercredi, -3 jeudi matin : une vague de froid touche la France ! Un froid que bravent les nombreuses célébrités de passage à Paris, où vient de commencer la Fashion Week. Privilégier le style, le confort ou associer les deux ? Thylane Blondeau et les soeurs Bella et Gigi Hadid ont fait leur choix...

Thylane, Bella et Gigi ont toutes les trois posé leurs valises au Royal Monceau, situé avenue Hoche dans le 8e arrondissement. La plus jeune y a été photographiée mardi 27 février 2018. Arrivée en provenance de Los Angeles, la fille de Veronika Loubry et nouvelle ambassadrice de Juicy Couture s'est parfaitement adaptée à la météo parisienne. Une doudoune noire, une veste et un jogging bleu nuit et des bottines noires composaient son look du jour, accessoirisé d'un sac noir Off-White™.

Bella et Gigi Hadid sont arrivées à Paris en provenance de Milan. Les deux top models y ont activement participé à la Fashion Week et conclu leur folle semaine par le défilé Tommy Hilfiger. À Paris, la jolie brune de 21 ans et sa grande soeur ont la ferme intention de conforter leur statut d'influenceuses, une tâche qu'elles accomplissent en enchaînant les sorties, habillées de différentes tenues.

Autres stars qui n'ont pas peur du froid : Cara Delevingne et Rosie Huntington-Whiteley ! La première a assisté au défilé Christian Dior, mardi après-midi, toute de Dior vêtue et ventre à l'air.