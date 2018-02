Fashion Week : Tina Kunakey admire les soeurs Hadid à l'oeuvre

Dimanche, Tina, sans son petit frère, a assisté au défilé Tommy Hilfiger. L'événement s'est déroulé au Milano Congressi. Assis au premier rang, le mannequin de 20 ans a découvert les collections printemps-été 2018 de Tommy Hilfiger et TOMMY x GIGI. La co-créatrice de cette ligne de vêtements, Gigi Hadid, a pu compter sur le soutien de sa petite soeur Bella (21 ans) et de son petit frère Anwar (18 ans).

Mannequins et fils respectivement de Diddy et Snoop Dogg, Christian Combs et Cordell Broadus (19 et 21 ans) ont également participé au défilé.

La Fashion Week de Milan terminée, Paris prend le relais. De nouveaux défilés et de nouvelles soirées feront frémir la Ville Lumière, du mardi 27 février au mardi 6 mars.