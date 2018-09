Zazie et The Voice : Elle dévoile les dessous de son départ

Pas de promotion "Speed" pour Zazie. Elle a pu parler d'Essenciel (son nouvel opus sorti le 7 septembre 2018) lors de son passage dans On n'est pas couché samedi 8 septembre, sur France 2 (qui a réuni 900 000 téléspectateurs). La chanteuse de 54 ans n'a toutefois pas échappé à une question sur le nouveau jury de The Voice.

C'est dans la quatrième saison, en 2015, que Zazie a fait ses premiers pas dans le show musical de TF1. Très vite, elle a su s'imposer auprès du public - tout comme son poulain Lilian Renaud, lauréat de cette édition. Elle a ensuite rempilé pour les saisons 5, 6 et 7. Mais, on ne le savait pas, la septième édition était sa dernière. A l'instar de Florent Pagny et Pascal Obispo, la coach ne fera pas son retour dans The Voice cette année. Un choix qui ne date pas d'hier, comme elle l'a expliqué à l'animateur Laurent Ruquier : "J'avais annoncé assez rapidement à la production que je ne ferais pas la saison 8. Je l'ai même annoncé au moment d'accepter la saison dernière."

Si elle ne l'avait pas dit plus tôt, c'est notamment parce que Florent Pagny avait rapidement annoncé sa décision. Elle ne souhaitait donc pas que le public apprenne tout d'un coup. Quoi qu'il en soit, Zazie gardera un excellent souvenir de son passage dans The Voice : "J'aime bien faire les choses à fond et c'est vrai que cette émission m'a surprise moi-même en termes de joie et de possibilité de transmettre."

Les raisons de son départ, c'est à Nikos Aliagas qu'elle les a confiées dans 50 Minutes Inside : "C'est vrai que j'ai ma tournée qui va venir, cet album, et que c'est compliqué. Donc j'ai préféré ne pas faire The Voice cette année... avec quand même une petite nostalgie !"

Pour rappel, Mika a conservé son fauteuil pour la saison 8 de The Voice. Il sera accompagné de Julien Clerc, Soprano (aussi juré de la prochaine saison de The Voice kids) et Jenifer, qui signe son retour dans la version adulte après son départ à la fin de la saison 4. Elle avait cependant poursuivi son aventure dans la version enfants.