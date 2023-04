"7 000 euros pour se payer Nabilla et..." : Amandine Pellissard fait une révélation fracassante

Les nouveaux candidats de télé-réalité ont vite compris que le business des placements de produits n'était plus rentable. Dans une longue enquête, Le Parisien (édition du 11 avril 2023) a révélé que les revenus des candidats ont largement été divisés. Ils ont notamment contacté Amandine Pellissard et, au passage, l'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) n'a pas manqué de tacler Nabilla Benattia.

L'ère des placements de produits est révolue. Il y a quelques années, les candidats de télé-réalité s'en mettaient plein les poches en vantant les mérites de différents produits de consommation. Mais des accusations d'arnaque notamment ont mis à mal cette activité. Et Amandine Pellissard peut en témoigner. "Fin 2020, je gagnais entre 10 000 et 20 000 euros par mois. A la fin, c'était plutôt 5 000. Les influenceurs sont beaucoup moins rentables qu'avant", a lancé l'épouse d'Alexandre dans un premier temps. Puis, elle a pointé du doigt le fait que certaines marques tentent de briller grâce à des personnalités largement suivies. Une solution pas vraiment rentable semble-t-il. "Une marque de cosmétiques avec laquelle je travaillais a déboursé 7 000 euros pour se payer Nabilla, et elle a fait cinq ventes dans la foulée...", a poursuivi la mère de famille, qui est de nouveau enceinte.

J'ai toujours assumé d'avoir une sexualité libérée

Désormais, les agences sont contraintes de brader leurs tarifs ou de proposer des packages de candidats. "Maintenant, les marques vous tiennent. Ils vous font du chantage en disant que d'autres ont baissé leurs prix. C'est triste la tournure que ça a pris", a regretté Sarah Fraisou. Si certains continuent malgré tout les placements de produits, d'autres ont trouvé un business bien plus lucratif.

Il y a quelques mois, Amandine Pellissard a annoncé qu'Alexandre et elle se lançaient dans le X. "Ça me titillait depuis un moment de créer du contenu de charme. J'ai toujours assumé d'avoir une sexualité libérée avec mon mari. Et il y avait une demande", a-t-elle confié, toujours au Parisien. Le couple s'est tout d'abord inscrit sur MYM, puis sur OnlyFans et Swame, "réseau social sulfureux détenu par le mastodonte du porno amateur, Jacquie et Michel" précise le site.

"Nous, on assume. On apporte du bonheur aux gens. Il n'y a pas de mal à se faire du bien", a confié Amandine Pellissard. Alexandre et elle répondent aux messages de leurs abonnés quand les enfants sont à l'école. Et le soir, une fois leur tribu couchée, ils tournent leurs contenus de charme. "Si c'est des pratiques qu'on fait habituellement, ça nous va", a-t-elle conclu.