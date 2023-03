Amandine Pellissard à nouveau enceinte : déjà des images de son bébé, sa "petite patate" qui est "bien accrochée"

Amandine Pellissard est on ne peut plus heureuse. Reconvertie dans le domaine du X où elle s'épanouit pleinement aux côtés de son mari Alexandre, elle s'apprête désormais à accueillir un nouvel enfant. En effet, le 9 mars 2023, sur Twitch, la mère de famille a annoncé être à nouveau enceinte. Une nouvelle qui l'a ravie mais qui l'inquiète aussi... Compte tenu du fait qu'elle a déjà fait plusieurs fausses couches et qu'elle est contrainte de suivre un traitement à base de méthadone, sa grossesse est considérée comme étant "à hauts risques"...

Vendredi 17 mars 2023, la maman de Léo, Léna, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave révélée dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL, a annoncé sur Instagram qu'elle s'apprêtait à réaliser sa toute première échographie. Un moment d'angoisse qui lui rappelle beaucoup de "mauvais souvenirs". Fort heureusement, tout s'est bien passé. Quelques heures plus tard, Amandine Pellissard a donc de nouveau pris la parole face caméra pour raconter ce rendez-vous médical plus en détails. "Échographie positive, tout va bien. Ce petit embryon est bien accroché, bien à sa place. (...) Il fait la taille d'une petite patate ! (...) Tout va bien, on a même pu entendre son petit coeur (...) J'avais besoin d'être rassurée parce que les dernières échographies de datation n'étaient pas bonnes du tout. À chaque fois, on m'annonçait une fausse couche, donc là on est vraiment rassurés", a-t-elle expliqué avec le sourire. Présent sur la vidéo, son mari Alexandre semble plus amoureux que jamais et ne cesse d'embrasser et d'enlacer son épouse.

Mon utérus est comme un matelas à mémoire de forme

Mais alors qu'est-ce qui explique son ventre déjà si arrondi ? "Je me suis pas trompée au niveau des dates. (...) C'est bien pour le mois de novembre, mais c'est vrai que la taille de mon ventre pose beaucoup de questions... Mais en fait la sage-femme m'a expliqué que maintenant mon utérus est comme un matelas à mémoire de forme. Quand on a eu beaucoup de grossesse comme moi, et bien dès qu'une autre grossesse s'installe et évolue bien, alors le corps se rappelle et se prépare", a-t-elle expliqué.

Amandine Pellissard a ensuite partagé son compte-rendu d'échographie indiquant bien qu'elle suit une grossesse "unique". En story, elle a également dévoilé les premières images de sa "petite patate". Voilà un couple on ne peut plus heureux !