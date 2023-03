"T'as failli nous tuer !" : Amandine Pellissard en colère contre son fils Léo, cette inattention qui aurait pu virer au cauchemar...

Depuis qu'ils ont annoncé leur reconversion extrême dans le X, Amandine Pellissard et son mari Alexandre agacent et fascinent à la fois. S'il n'a jamais été aussi populaire, le couple fait également face à de très nombreuses critiques. Mais ce vendredi 3 mars 2023, la mère de famille a décidé de braquer son téléphone vers son fils aîné, Léo. Et pour cause : alors qu'il était seul à la maison, l'adolescent de 17 ans a bien failli faire une énorme bêtise qui aurait pu coûter très cher à sa famille !

En story Instagram, Amandine Pellissard a donc interpellé son grand garçon. D'un ton à la fois humoristique et en colère, celle qui s'est fait connaître dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL a incité son fils à confier sa bêtise. "J'ai failli tous nous tuer...", a-t-il lâché avec une voix très calme. Assis dans le canapé, en train de manger des pâtes à la tomate, le jeune homme a expliqué sa boulette plus en détails. "J'ai mis la boîte de conserve dans le micro-ondes pour faire chauffer mon repas et puis d'un coup j'ai vu le couvercle prendre feu", a-t-il confié, provoquant ainsi la sidération de sa mère.

À 17 ans tu devrais savoir ça

Même si elle est rassurée que cette séance cuisine n'ait pas tourné au cauchemar, Amandine Pellissard a tenu à faire la morale à son fils. "Tu te fous de ma g***le ? C'est pour ça que tu dis que t'as failli nous tuer, mais t'es un fou toi ! Ah ben non... et jamais non plus de fourchette ou de cuillère dans le micro-onde ! À 17 ans tu devrais savoir ça", l'a-t-elle fustigé avant de préciser : "Moi, à 17 ans je vivais seule dans mon appart. Si j'avais fait comme toi, je serais plus de ce monde, calcinée avec mon micro-onde".

Tranquillement en train de manger sa soupe aux pâtes, Léo n'a pas semblé prendre la mesure de sa bêtise. Histoire d'en remettre une couche et d'être sûre que cela ne se reproduira plus, Amandine Pellissard n'a pas hésité à insister encore un peu auprès de son garçon. "Donc maintenant, est-ce que tu peux faire attention mon petit, mon petit de deux mètres, te calmer un peu et arrêter les conneries ?", a-t-elle demandé. Toujours aussi calme, Léo a hoché la tête et a promis qu'il ne recommencerait plus. À bon entendeur !