"C'est non-assistance à personne en danger" : Amandine Pellissard reconvertie dans le X, un "scandale absolu"

Le 27 janvier 2023, Jeremstar a dévoilé un reportage sur la reconversion d'Amandine Pellissard et son mari Alexandre dans le X. Des images et confidences qui ont choqué le public. Nombreux sont ceux à avoir donné leur avis, souvent négatif, sur les réseaux sociaux. Et lundi 30 janvier, c'était au tour de l'équipe de Touche pas à mon poste (C8) de s'exprimer sur le sujet. Outrée, Géraldine Maillet n'a pas caché sa colère.

Benjamin Castaldi a eu bien du mal à donner son avis hier soir. Entre quelques bafouillages et le fait qu'il a été coupé plusieurs fois par d'autres chroniqueurs, les rires ont vite fusé sur le plateau de TPMP. Mais Géraldine Maillet, elle, n'avait pas envie de rire. Bien au contraire ! Elle condamne fermement le choix d'Amandine Pellissard et de son mari, craignant de terribles conséquences pour les 8 enfants du couple, et elle l'a fait savoir.

"On se marre, mais moi j'ai envie de chialer. C'est tellement glauque, tellement sordide, tellement grandeur et décadence...Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est absolument gerbant ! Je m'en fous de la pornographie, ils font ce qu'ils veulent de leur vie privée. Le problème, c'est qu'on les connaît grâce à leurs enfants. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est non-assistance à personne en danger. Je pense que si on continue à médiatiser ce qui va se passer, peut-être qu'il y a des services sociaux qui vont se pencher sur le cas de ces enfants et je trouve que ce serait très bien !", a confié la compagne de Daniel Riolo dans un premier temps.

Si selon Amandine Pellissard, ses enfants ne se feront en aucun cas harceler, Géraldine Maillet n'est pas du tout du même avis. "Donc il faut arrêter avec ça. C'est un scandale absolu", a conclu la chroniqueuse. Un avis partagé par bon nombre de ses collègues. Guillaume Genton a estimé que c'était irresponsable et très dangereux pour les petits. Kelly Vedovelli a quant à elle pointé du doigt une "ambiance malsaine". Et Bernard Montiel a dénoncé de la "maltraitance psychologique". Des propos qui ne devraient pas manquer de faire réagir les principaux intéressés.