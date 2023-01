"De la maltraitance psychologique" : Amandine Pellissard reconvertie dans le X, la garde de ses enfants en péril ?

C'est une reconversion à laquelle personne ne s'attendait et qui fait beaucoup parler. Peu de temps après avoir fait le choix de quitter Familles nombreuses, après avoir porté plainte contre la production, Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont fait le choix de se lancer dans le X. Ainsi, ils se sont inscrits sur des plateformes privées afin de partager leur contenu, payant bien entendu. Une nouvelle vie qui leur vaut de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. L'équipe de Touche pas à mon poste (C8) aussi est persuadée que ce n'est pas la meilleure décision, surtout pour leurs 8 enfants. Lors de l'émission du 30 janvier 2023, Bernard Montiel notamment a donné son avis bien tranché.

Hier soir, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à donner leur avis sur l'interview choc donnée par Amandine Pellissard et Alexandre à Jeremstar. Guillaume Genton a jugé leur choix "irresponsable et d'extrêmement dangereux pour leur enfants" qui, selon lui, peuvent en souffrir au quotidien. De son côté, Kelly Vedovelli a dénoncé une "ambiance assez malsaine". Elle est choquée de savoir qu'ils rangent leurs jouets sexuels dans le canapé et s'inquiète que leurs enfants puissent tomber dessus.

Ils vont forcément être harcelés à l'école

Bernard Montiel a aussi donné son avis lors de la soirée. Bien qu'à l'occasion d'un récent live Instagram, Léo (16 ans) a assuré que ni ses frères et soeurs ni lui ne souffraient d'harcèlement à l'école, le chroniqueur est certain que des camarades s'en prendront à eux. "Les enfants ont passé des semaines entières sur TF1, tout le monde les connaît. Donc ils vont forcément être harcelés à l'école. C'est ça qui est scandaleux. Maintenant, entre adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour les enfants... C'est de la maltraitance psychologique qui est condamnable par la justice. Ils ont interêt à faire attention, la justice peut leur tomber dessus", a-t-il déclaré. D'après le présentateur d'Animaux Stars (Animaux TV), Amandine Pellissard et son mari pourraient donc se voir retirer la garde de leurs enfants. Il y a d'ailleurs eu un appel sur les réseaux sociaux pour que cela leur arrive.