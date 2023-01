"Par rapport aux enfants..." : Amandine Pellissard star du X, un autre clan de Familles nombreuses horripilé !

Voilà déjà quelques semaines qu'Amandine et Alexandre Pellissard ont annoncé se reconvertir dans le X. Si cette grande nouvelle a mis plus d'un internaute sur les dents, il semble que d'autres familles découvertes dans l'émission Familles nombreuses : la vie en XXL soient très sceptiques... Invités sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 26 janvier 2023, le couple Gayat, et notamment la mère de famille, ont immédiatement exprimer leur incompréhension face à un tel projet.

Les vidéos coquines des Pellissard ne sont pas du goût de tous ainsi qu'Olivier et Soukdavone Gayat ont pu le faire comprendre aux téléspectateurs de C8. Interrogés sur la récente reconversion d'Amandine et Alexandre, le couple s'est lâché. "C'est leur choix, mais moi je ne pourrais jamais faire ça, sincèrement je ne pourrais pas", a lancé la mère de 9 enfants. Pour le père de famille, c'est surtout la présence des enfants qui aurait tendance à le bloquer. "Si je n'avais pas d'enfants peut-être que je le ferais... et encore non en fait ! Imaginez le regard des gens... les amis, la famille...", a-t-il soufflé en secouant la tête.

Je ne suis pas comme ça

Si Olivier Gayat semble moins réfractaire à cette idée, sa femme en revanche n'a pas hésité à se montrer ferme et catégorique. "Ah mais non, je pourrais pas du tout. Je suis pas comme ça, j'ai horreur de ça ! Même par rapport aux enfants... ça reste ces choses-là !", a-t-elle expliqué avec un air de dégoût. Une réaction qui a immédiatement inspiré une blague à son époux : "Bon bah tant pis, je trouverais une autre asiatique alors", a-t-il plaisanté en riant.

Pour rappel, entre les Pellissard et les Gayat, ce n'est pas une grande histoire d'amour. En mars 2022, la nouvelle star du X avouait s'être brouillée avec Souk en raison de moqueries. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Elle s'est foutue de ma gueule sur un live. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé", expliquait alors Amandine Pellissard. Visiblement, les relations sont toujours aussi tendues...