Amandine Pellissard brouillée avec une tribu de Familles nombreuses ? "Le problème, c'est que..."

Au mois de mars dernier, Amandine Pellissard assurait être en froid avec une autre candidate phare de Familles nombreuses, la vie en XXL. Elle parlait alors de Soukdavone Gayat. D'après les confidences de la maman de huit enfants, la femme d'Olivier Gayat se serait tout bonnement moquée d'elle. "Je n'ai pas tellement envie de parler de Souk Gayat. Je l'ai bloquée parce que j'ai mes raisons. Vous savez, si l'on se fout de moi, c'est terminé", lâchait-elle, agacée.

Le sujet a naturellement intéressé Jordan De Luxe, qui a voulu en savoir plus lors de son entretien avec les Gayat. "Vous avez eu des soucis avec elle", leur a-t-il rappelé, bien curieux de connaître leur version de l'histoire. "Oui des soucis mais des petits, après tout s'est arrangé. C'est des gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux, qui foutent le bordel dans la vie des gens. Ils sont partis raconter des choses à Mme Pellissard, Amandine, et le problème c'est qu'elle l'a cru au lieu de m'appeler directement. Elle m'a bloquée directement ! Je voulais l'appeler mais je n'avais rien, elle ne m'a jamais donné son numéro. Et puis, elle a contacté ma fille Olivia et on a pu se parler et ça s'est calmé", a expliqué Soukdavone.

Et pour elle de préciser le fond du problème tout en se défendant : "Elle m'accusait de m'être moquée d'elle pendant ses lives mais jamais je n'aurais fait ça, je respecte trop les personnes". Soukdavone regrette simplement qu'Amandine Pellissard n'ait pas pris le temps de s'expliquer avec elle et d'avoir tiré des conclusions hâtives. "Elle est comme elle est mais il faut d'abord discuter avant parce que je n'ai jamais rien dit de mal contre elle", a-t-elle répété. Heureusement, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. "Mais maintenant, on s'entend bien".

À en croire les dires d'Olivier et Soukdavone, d'autres candidats de l'émission ne s'entendraient pas mais, décidés à ne pas se mêler des affaires des autres, ils ont choisi de ne pas révéler de noms. On se souvient néanmoins qu'Amandine Pellissard s'était également mis à dos les Blois après les avoir accusés de l'avoir copiée...