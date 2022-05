Olivier Gayat (Familles nombreuses) infidèle à Soukdavone ? Il avoue et se confie sur leur séparation

Forts de leur succès depuis qu'ils sont à l'antenne sur TF1 avec Familles nombreuses, la vie en XXL, Olivier et Soukdavone Gayat ont naturellement été invités de Jordan De Luxe dans son émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs. Les parents de neuf enfants (Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade) ont eu l'occasion de parler de leur nouvelle carrière sur les réseaux sociaux, de l'origine étonnante de leur couple mais aussi d'un sujet beaucoup moins sympathique : la crise qu'ils ont vécu il y a quelques mois, au moment du Nouvel an dernier.

"Il y a eu des hauts et des bas. Et une dispute un peu plus sérieuse qu'une autre", a avoué Olivier Gayat. La faute à ce dernier ! En effet, le père de famille a expliqué être "tombé dans le panneau sur les réseaux sociaux" et avoir dépassé les limites. "J'ai discuté avec une fille..., a-t-il continué. Je suis quelqu'un de très influençable". Mais, Soukdavone n'aura pas eu de mal à déceler le petit jeu de son mari. "Sur les réseaux, tout se sait", a-t-elle rappelé. Et pour Olivier d'ajouter : "Les gens nous prenait dans la rue, les gens ont balancé".

Résultat, Soukdavone l'a mis dehors. Et le candidat de la Une a trouvé refuge chez ses enfants. "Je me suis retrouvé isolé dans mon camion, mon fils Matthieu m'a hébergé malgré qu'il m'en voulait. Je dormais un coup chez ma fille Olivia aussi. Et là, j'ai pensé à plein plein de choses, je me suis dit 'c'est bon Olivier, t'arrêtes, t'es allé trop loin'", a-t-il expliqué, révélant qu'il s'agissait du moment "le plus dur" de sa vie. "J'ai même fait une dépression", a-t-il lâché. Heureusement, sa femme a fini par lui pardonner. Elle confie néanmoins qu'une chose s'est brisée entre eux : "Tout le monde fait des erreurs mais c'est vrai que la confiance elle n'est plus là, pas comme avant. C'est à lui de prouver."

Ainsi, contrairement à ce qui à pu être dit, il n'y a aucun divorce en vu pour les Gayat. "Il y a eu des rumeurs comme quoi on divorçait. Beaucoup de choses ont étédites, oui j'ai fait la bêtise mais il n'y a pas eu de divorce", a souligné Olivier, bien heureux de pouvoir aller de l'avant avec sa moitié.