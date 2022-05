"Je regardais des films X..." : Olivier Gayat (Familles nombreuses) cash sur l'origine de son couple

Parmi les tribus présentes depuis le début dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) figure les Gayat. Il y a la maman Soukdavone, le papa Olivier et leurs neuf enfants Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade, âgés entre 4 et 26 ans.

Le peintre en bâtiment avait toujours rêvé de fonder une grande famille, lui qui n'a pas eu une enfance facile. En effet, toute sa jeunesse, Olivier Gayat n'a eu de cesse d'être déplacé de foyers en foyers. Cette instabilité lui a valu à l'adolescence de devenir un petit délinquant. "Quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai mal tourné. J'ai connu des gardes à vue, j'ai commis des cambriolages, je suis tombé pour recel d'armes mais plutôt que d'aller en prison, je faisais des travaux d'intérêt général", avait-il avoué en 2013 au Berry Républicain.

Je voulais me taper une Chinoise

À la même époque, Olivier Gayat a fait la connaissance de sa femme Soukdavone. Si avec elle, il a rapidement su qu'il voudrait s'engager et avoir une ribambelle de bébés, Olivier Gayat était plutôt du genre à expérimenter au départ. Invité de l'émission Chez Jordan, il a révélé sans filtre l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. "Moi, j'ai eu un délire à l'âge de 14 ans. Je voulais 'me taper une Chinoise' parce que c'était l'époque où je regardais des films X et c'était le fantasme dans notre quartier de sortir avec une Chinoise. Donc je me suis dit : 'Allez, hop ! Je vais essayer de draguer une Chinoise'", a-t-il avoué. Olivier a alors pensé pouvoir réaliser son fantasme avec Soukdavone, provenant pourtant... du Laos. "J'ai rencontré Soukdavone dans la rue et je l'ai draguée. Elle est montée chez sa copine et j'ai attendu plusieurs heures qu'elle redescende. J'étais avec mon cousin, on draguait à deux", s'est-il souvenu.

Une attention qui n'a pas franchement plu à Soukdavone. "J'ai fait exprès de rester chez ma copine parce que je ne voulais pas leur parler. Je ne les connaissais pas. [...] Ça m'a fait peur un peu", a-t-elle rapporté. Et puis, avec le temps, elle a fini par tomber amoureuse d'Olivier. "Ce qui est mignon, c'est qu'elle est venue vers moi et m'a dit dans l'oreille : 'C'est avec toi que je veux sortir'. Et maintenant, ça fait 32 ans et neuf enfants", a résumé l'heureux père de famille.

Et même si ces derniers temps, leur couple a traversé des périodes compliquées, il est toujours aussi accro à sa moitié. "Elle a tout. Elle a la générosité, la gentillesse", a-t-il conclu.