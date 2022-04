Olivia Gayat (Familles nombreuses) mariée : images de la cérémonie et hommage au "premier homme de sa vie"

Le 30 mars 2022 était un grand jour pour Olivia Gayat. La jolie brune de 26 ans s'est mariée avec son compagnon de longue date Sorachadi, avec qui elle a accueilli un petit garçon en décembre 2020, Kayden. C'est sur Instagram que la fille aînée d'Olivier et Soukdavone Gayat avait annoncé la bonne nouvelle, à travers quelques photos de cette union religieuse. Car Olivia et Sorachadi ont célébré le "hlel" issu de la tradition musulmane. La jeune épouse a même plus tard dévoilé la craquante tenue que portait son jeune fils pour l'occasion.

Vendredi 8 avril 2022, toujours en plein rêve éveillé, Olivia Gayat a décidé de poster de nouvelles images sur la plateforme sociale. La candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a d'abord tenu à rendre hommage à son père, Olivier, pour qui elle porte un amour inconditionnel. "Mariée oui, mais je n'oublie pas le premier homme de ma vie, @oliviergayat mon papa", a-t-elle écrit sous des photos d'elle en train de l'enlacer tendrement.

Olivia a ensuite dévoilé un Réel qui retrace d'intimes moments de la cérémonie. De la préparation du marié Sorachadi, visité par Kayden, à l'arrivée des proches émus par l'événement jusqu'à la réunion du couple, qui se découvre habillé en circonstance. La vidéo respire véritablement le bonheur. "Merci la vie", a d'ailleurs légendé avec reconnaissance Olivia.