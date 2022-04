Olivia Gayat (Familles nombreuses) mariée et... convertie à l'Islam ? Elle met les choses au clair

Interrogée par ses abonnés, la jeune femme a expliqué que leur mariage civil était prévu "d'ici un ou deux ans", lorsqu'ils seront installés dans leur nouvelle maison. "Mon rêve serait d'avoir nos familles entières réunies pour ce mariage donc forcément il faudra bien s'organiser en amont pour faire venir la famille de mon chéri", a-t-elle confié.

Elle a également révélé pourquoi elle ne portait le nom de son mari. "Je ne porte pas encore le nom de mon chéri car nous n'avons pas encore fait le mariage à la mairie, nous avons seulement fait le hlel qui est le mariage religieux. C'était déjà une étape très importante pour nous et pour mon chéri qui est musulman." Questionnée sur sa religion, elle a indiqué ne pas s'être convertie à l'Islam. "Non je n'ai pas dû me convertir pour le mariage religieux, à ce jour je ne suis pas musulmane", a-t-elle ajouté.