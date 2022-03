Olivia Gayat (Familles nombreuses) maman émue : son fils Kayden est déjà un vrai petit garçon !

En 2020, les Gayat ont débarqué dans la vie des Français grâce à l'émission Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). A moins de 50 ans, les parents Soukdavone et Olivier sont à la tête d'une tribu hors du commun de neuf enfants, âgés de 5 à 26 ans : Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade. Et il y a un peu plus d'un an, le clan s'est agrandit !

En effet, Soukdavone et Olivier Gayat qui sortent d'une période de crise sont cette fois-ci devenus grands-parents pour la première fois ! Leur fille aînée Olivia, âgée de 26 ans, a accueilli son premier enfant le 23 décembre 2020 avec son compagnon Sorachadi. La jolie brune et le courtier en assurances qui est aussi éducateur/coach de football ont choisi d'appeler leur fils Kayden. Olivia Gayat aura mis du temps avant de dévoiler son adorable bouille sur ses réseaux sociaux. Mais depuis qu'elle a franchi le cap, elle ne se prive plus de partager de tendres moments avec lui, comme ce mardi 15 mars 2022.

Sur Instagram, la candidate de la Une a posté une série de photos de Kayden en train de s'amuser avec un ballon de basket. Le bambin apparaît dans une adorable tenue de jogging grise, debout et courant derrière sa balle. Des images qui ont ému sa maman tant on constate qu'il a grandi. "À mon petit bébé qui devient de jour en jour un petit garçon... je suis tellement nostalgique, je l'aime mais par dessus tout !", a-t-elle légendé.