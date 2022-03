"J'ai déconné" : Olivier Gayat (Familles nombreuses) confie sortir d'une période de crise avec sa femme

En 2020, TF1 a lancé sa nouvelle émission de télé-réalité : Familles nombreuses, la vie en XXL. Et parmi les tribus dont le quotidien exceptionnel est suivi figurent les Gayat. Au fil des saisons, la famille de neuf enfants - âgés de 4 à 26 ans - est devenue l'une des stars de l'émission. Sur les réseaux sociaux, la maman Soukdavone, le papa Olivier et leurs enfants Mathieu, Olivia, Téo, Chloé, Elsa, Alicia, Rudy, Nolane et Jade rencontrent également beaucoup de succès. Autant exposés, tous doivent désormais se résoudre à l'idée que leur vie privée soit fortement scrutée, menant parfois à plusieurs fausses interprétations.

Ces derniers temps, les internautes se sont d'ailleurs persuadés qu'Olivier et Soukdavone allaient divorcer. Mais il n'en est rien, comme l'a expliqué le père de famille de 47 ans pour Télé Loisirs, avouant tout de même avoir traversé quelques difficiles moments avec sa femme récemment. "Il y a eu des hauts et des bas à cause moi. Mais on n'a jamais parlé de divorce. Je ne sais pas d'où cela vient. On est toujours ensemble, on reconstruit les choses qui nous sont arrivées. Après, on ne divorce pas du tout, ce n'est pas d'actualité. J'avoue qu'il y avait eu des petits soucis, comme dans beaucoup de couples. Je le reconnais, c'est moi qui avais déconné un petit peu... Mais aujourd'hui, tout va bien", a-t-il confié.

Conscient d'être devenu une figure populaire, Olivier Gayat s'agace des bruits de couloir infondés qui circulent à son sujet. "Maintenant qu'on est médiatisé, les gens en font tout un plat. C'est le jeu, je l'accepte, mais certaines personnes vont trop loin dans leur discours et aiment beaucoup amplifier", a-t-il regretté.

C'est le même problème que rencontre d'ailleurs Soukdavone Gayat. La candidate est victime des ragots de la Toile, ce qui lui a coûté son amitié avec Amandine Pellissard. "Le problème c'est qu'elle a écouté les gens qui ont inventé ces rumeurs au lieu de m'appeler et de s'expliquer avec moi. Elle m'a directement bloquée et donc préféré croire des gens...", a expliqué la candidate qui a rencontré des problèmes de santé il y a quelques temps.