Soukdavone Gayat (Familles nombreuses) hospitalisée : nouvelle opération pour la maman

Ce vendredi 25 février 2022 est une journée particulière pour Soukdavone Gayat. L'ancienne candidate de Familles nombreuses (TF1) est actuellement à l'hôpital. Un sujet sur lequel elle s'est exprimée en story Instagram.

Ces prochaines heures et sans doute ces prochains jours, Soukdavone Gayat sera éloignée de son mari Olivier et de leurs neuf enfants. Ce matin, la mère de famille s'est de nouveau rendue à l'hôpital pour une nouvelle opération. "Demain je dois aller à l'hôpital à 7h pour me faire enlever mes petits calculs", avait-elle confié la veille à sa communauté. Et une fois sur place, elle a tenu à donner des petites nouvelles. "Je suis dans ma petite chambre tranquille. Je passe à partir de 14h au bloc. Il ne faut pas que je mange ou que je boive jusqu'à l'opération. J'espère que je vais tenir le coup", a-t-elle déclaré. Nul doute qu'elle donnera des nouvelles dès que possible, une fois l'intervention terminée, afin de rassurer les personnes qui la suivent.

C'est en novembre dernier que le cauchemar de Soukdavone a commencé. Elle avait été hospitalisée une première fois à cause d'un "gros calcul qui bouchait sa vessie". "C'est pour ça qu'elle est paralysée du côté gauche. Elle a mal partout. Elle reste jusqu'à demain. Le chirurgien va essayer d'éclater le caillou avec une sonde. Si ça va, elle sortira demain, sinon, elle restera un peu. Elle ne peut rien manger et boire jusqu'à la venue du chirurgien", avait précisé Olivier Gayat. Si le couple pensait que l'intervention allait être efficace, il n'en était malheureusement rien. Quelques jours plus tard, la brunette avait fait son retour à l'hôpital. "Regardez qui je récupère. Elle n'a pas de chance. Elle a refait une prise de sang et elle est encore infectée. Elle a repris rendez-vous. Elle doit refaire une prise de sang, un scanner et doit se refaire opérer. Elle va être abonnée ici", avait confié son époux. Espérons donc pour elle que cette nouvelle opération sera davantage efficace, afin que ses maux soient enfin derrière elle.