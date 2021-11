Soukdavone (Familles nombreuses) encore hospitalisée : les nouvelles ne sont pas bonnes

Coup dur pour Soukdavone Gayat. Dimanche 7 novembre 2021, ses abonnés Instagram ont découvert qu'elle était hospitalisée. Deux jours plus tard, son mari Olivier a redonné de ses nouvelles. Et elles ne sont malheureusement pas meilleures.

L'ancienne candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL n'en a malheureusement pas terminé avec l'hôpital. Celle qui est à la tête d'une tribu de neuf enfants souffrait à cause d'un "gros calcul qui bouche sa vessie". Et, alors qu'Olivier la pensait sortie d'affaire après une première intervention, il n'en était rien. Mardi, il s'est de nouveau saisi de son compte Instagram pour faire de nouvelles confidences. "Regardez qui je récupère. Elle n'a pas de chance. Elle a refait une prise de sang et elle est encore infectée. Elle a repris rendez-vous. Elle doit refaire une prise de sang, un scanner et doit se refaire opérer. Elle va être abonnée ici", a-t-il expliqué. Il n'a donc pas fini les allers-retours à l'hôpital.

C'est Soukdavone Gayat qui avait tout d'abord révélé qu'elle souffrait d'un problème de santé, son absence sur les réseaux sociaux étant très remarquée. Très vite, son cher et tendre avait donné de plus amples précisions face à l'inquiétude de leurs fans qui montait. "Elle reste encore aujourd'hui à l'hôpital. Ils lui ont fait des prises de sang. Dans la journée, ils vont lui faire le scanner pour voir vraiment ce qu'elle a", avait-il tout d'abord expliqué. Et, après avoir dévoilé quel mal la rongeait, Olivier a précisé : "C'est pour ça qu'elle est paralysée du côté gauche. Elle a mal partout. Elle reste jusqu'à demain. Le chirurgien va essayer d'éclater le caillou avec une sonde. Si ça va, elle sortira demain, sinon, elle restera un peu. Elle ne peut rien manger et boire jusqu'à la venue du chirurgien."