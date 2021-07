Familles nombreuses : Olivia Gayat dévoile enfin le visage de son fils Kayden

La famille Gayat et l'une des stars de l'émission Familles nombreuses (TF1). Cette belle et grande famille est très appréciée du public et est donc très suivie sur les réseaux sociaux. La fille aînée d'Olivier et Soukdayone par exemple est suivie par 37 000 personnes. Et le 14 juillet 2021, elle a fait une belle surprise à ses fans.

On peut dire que c'est une famille très nombreuse. En plus d'avoir neuf enfants, Olivier et Soukdavone sont les heureux grands-parents d'un petit garçon prénommé Kayden. C'est le fils de leur fille aînée, Olivia et de son cher et tendre Sorachadi, un courtier en assurances qui est aussi éducateur/coach de football. Le petit bout aura bientôt sept mois et, jusqu'ici, le public n'avait jamais eu le plaisir de découvrir son joli minois. La belle brune a en effet toujours pris soin de dissimuler son visage quand elle le dévoilait sur le réseau social. Mais le 14 juillet, elle a pris la décision d'enfin le dévoiler.

Olivia a publié des photos sur lesquelles elle tient Kayden dans les bras, avant de l'enlacer. Son fils est de profil, mais on peut tout de même bien le voir. "L'amour d'une vie ! Je l'aime tellement. Premières petites vacances avec mon bébé, quel bonheur ! Les choses simples sont les plus belles", peut-on lire en légende de la publication.