Familles nombreuses : Les Blois virés du programme ? Les Pellissard balancent, des révélations pleuvent

Sortez les pop-corn, un nouveau round du combat des Pellissard contre les Blois est lancé sur les réseaux sociaux. Après avoir entendu les déclarations d'Amandine et son mari Alexandre les concernant, Gérôme s'est saisi de son compte Instagram pour régler ses comptes, le 23 mars dernier.

Entre ces participants de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), c'est loin d'être le grand amour. Et ils l'ont de nouveau prouvé cette semaine avec de nouvelles piques sur les réseaux sociaux. Amandine et Alexandre ont pour habitude d'organiser des live sur Instagram afin de répondre aux questions de leur communauté. Et au détour de l'un d'eux, le père de famille a fait une confidences sur la tribu Blois, les téléspectateurs ayant constaté de nombreuses absences pour la nouvelle saison comme celle des Fanich ou des Orgeval. "Ces familles ne sont pas parties, elles se sont fait virer. Comme les Blois, ils se sont fait virer ! ", a-t-il lancé.

Manque de chance, Gérôme a eu vent de ses dires. Et il n'a pas tardé à réagir en story. L'époux de Diana a tout d'abord tenu à s'adresser à Amandine Pellissard : "Écoute-moi bien la mère Peloche ! Arrête de dire qu'on s'est fait virer, tu sais très bien que non. Tu sais très bien comment TF1 fonctionne. Je ne vais pas en dire plus, mais arrête-toi. Par contre, si tu veux qu'on parle du fait que tu vas pleurer auprès des membres de la production, on peut en parler." Il a ensuite tenu à répondre à Alexandre qu'il ne porte également pas dans son coeur : "Et Alex, fais pas le malin parce que là tu te sens pousser des ailes au c*l. Allez, on va passer pour cette fois. Occupe-toi plutôt de l'achat de fake followers de ta femme !"

Reste à savoir si les Pellissard prendront le temps de leur répondre. C'est en tout cas Amandine qui a lancé malgré elle les hostilités lors d'une interview dans l'émission Chez Jordan. Elle avait en effet expliqué qu'elle était "copieusement énervée" contre une autre tribu de Familles nombreuses. "J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille", avait-elle déclaré, sans nommer les personnes en question. Se sentant visés, Diana et Gérôme Blois avaient rapidement brisé le silence pour s'en prendre à elle.