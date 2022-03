Familles nombreuses : Une tribu quitte l'émission, départ surprise et explications !

Coup de tonnerre ! Les fidèles de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1 auront la surprise de découvrir qu'une des tribus de l'émission ne rempile pas. En effet, c'est sur les réseaux sociaux que le clan annonce la mauvaise nouvelle. Il s'agit des Fanich, qui avaient intégré le programme depuis seulement six mois... Le clan s'était illustré pour la toute dernière fois jeudi 10 mars 2022 dans le célèbre docu-réalité de la Une. Une semaine plus tard, les voilà qui quittent le navire.

Jeudi 17 mars 2022, via une vidéo partagée sur leur compte Instagram, Franck et Emilie Fanich, parents de huit enfants – six filles et deux garçons – expliquent quitter Familles nombreuses, la vie en XXL. Une décision prise malgré eux. "Viens pour nous l'heure du bilan de notre aventure dans l'émission Familles nombreuses", lâche l'heureux papa avant d'indiquer aux téléspectateurs qu'ils ne participeront plus à l'émission. Cette vidéo est aussi l'occasion de révéler qu'ils subissent cette décision : "Comme vous, on aurait aimé continuer l'émission, mais malheureusement, nous n'avons pas la main mise là-dessus..."

L'auxiliaire de puériculture en crèche et son compagnon gouvernant dans un parc hôtelier ne ferment pas la porte à un potentiel retour à l'antenne. "Peut-être qu'on reviendra plus tard, certaines familles partent et reviennent, mais nous, on ne sait pas encore", indique alors Franck, en référence peut-être aux Jeanson, tribu emblématique de la première saison qui a fait son grand retour après trois saisons d'absence.