Les Fanich (Familles nombreuses) dévoilent une vidéo de leur bébé Ava, "une vraie tornade"

En 2021, de nouveaux visages ont rejoint le casting de Familles nombreuses, la vie en XXL sur TF1. Du lundi au vendredi, les téléspectateurs peuvent notamment suivre les aventures hors du commun des Fanich. La tribu se compose des parents, Émilie, une auxiliaire de puériculture en crèche, de Franck, un gouvernant dans un parc hôtelier, et de leurs huit enfants : Niya et Maïly, 10 ans, Édène, 9 ans, Naële 8 ans, Eïmi, 6 ans, Mjih 4 ans, Ali 2 ans et Ava, la petite dernière tout juste âgée de sept mois. C'est le 31 janvier dernier que le bambin a passé ce cap. Et, plusieurs jours plus tard, Émilie et Franck Fanich n'en reviennent toujours pas !

Sur Instagram jeudi 10 février 2022, le couple qui s'aime depuis onze ans maintenant a partagé une tendre vidéo d'Ava pour témoigner de son évolution en moins d'un an. Sur les images, elle apparaît d'abord au moment de sa naissance puis telle qu'elle est aujourd'hui, bien éveillée et déjà debout sur ses pieds. "Ava à 1 h puis 7 mois. Petit coeur, une vraie tornade", est-il légendé.

La courte vidéo n'a pas manqué d'attendrir les internautes, lesquels ont commenté en masse pour complimenter l'adorable bouille d'Ava. "Cette beauté", "Trop chou à croquer", "Adorable", "Qu'est-ce qu'elle est mignonne", "Petite princesse Ava", "Ses petites joues d'amour", "Elle est magnifique", "À croquer cette petite", peut-on lire.