Olivier Gayat (Familles nombreuses) : il n'a plus du tout la même vie qu'avant l'émission !

En 2020, la tribu Gayat a été révélée au grand public dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Soukdavone et Olivier ont dévoilé leur quotidien de parents de neuf enfants et sont vite devenus les chouchous du public. Malheureusement depuis plusieurs mois, ils ne font plus partie du programme. Mais l'émission a eu un effet positif dans la vie du père de famille.

Contrairement à la famille Santoro, les Gayat ne comptent pas faire leur retour dans le docu-réalité cette année. Les parents préfèrent se concentrer sur leurs projets et Olivier en a lancé un beau depuis peu comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Loisirs. Quand il s'est fait connaître, l'époux de Soukdavone (qui a récemment avoué qu'il avait déconné dans son couple) était peintre en bâtiment pour une entreprise. Mais grâce à Familles nombreuses, il a pu se lancer dans le monde de l'entreprenariat. "Je suis toujours influenceur et je bosse toujours dans le bâtiment. Grâce aux retombées de l'émission, j'ai pu ouvrir ma boîte de peinture et sol. C'est tout récent, j'ai ouvert mon entreprise au début du mois de novembre dernier", a révélé le grand-père de Kayden. Et d'ajouter que tout est rentré dans l'ordre avec sa femme. De quoi ravir leur communauté.

Leur fille aînée Olivia aussi a un gros projet. Avec son compagnon Sora, ils habiteront prochainement dans leur propre nid d'amour. "Je suis toujours dans l'influence et développe ma chaîne YouTube en même temps. J'ai d'autres projets qui arrivent également, comme la construction de ma maison. On est actuellement à la dernière phase au niveau des papiers. On va signer chez le notaire et la construction devrait commencer le mois prochain. L'emménagement, lui, est prévu pour début 2023", a déclaré la jeune femme de 26 ans.

Quant à Soukdavone, ses soucis de santé semblent désormais derrière elle. Pour rappel en novembre dernier, un gros calcul bouchait sa vessie. Elle avait donc été opérée en urgence et a dû repasser sur le billard en février dernier pour enlever de nouveaux "petits calculs". Mais elle assure aujourd'hui qu'elle va mieux, même si elle doit continuer à faire des examens. Que de belles nouvelles donc.