Familles nombreuses : Une tribu annonce son grand retour dans l'émission

En 2020, TF1 a lancé sa nouvelle émission de divertissement intitulée Familles nombreuses, la vie en XXL. Rapidement, elle est devenue l'un des rendez-vous les plus immanquables pour des milliers de Français. Parmi tous les clans suivis par les caméras de la Une, certains se sont fortement démarqués, développant une communauté très fidèle sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas des Santoro. Alors, quel ne fut pas le choc pour les fans de la famille de cinq enfants lorsque les parents, Camille et Nicolas, ont annoncé quitter le programme au mois de juillet 2021.

"C'est une aventure incroyable. Nous avions un message à faire passer... d'espoir et d'amour... C'est fait", confiait Camille Santoro sur ses réseaux sociaux à l'époque. Et d'ajouter : "L'émission nous a donné l'opportunité de véhiculer un message d'amour et d'espoir mais aussi de casser un peu les clichés infondés qu'on peut avoir sur les familles nombreuses."

Mais voilà, après près d'un an passé éloignés du petit écran, Camille Santoro et ses enfants, qui lui font parfois vivre un enfer (Nino, Emie, les jumeaux Mattia et Maé et la petite dernière Alba), ont décidé de faire leur grand retour sur TF1 ! La jolie blonde a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram mercredi 16 mars 2022. "Rendez-vous le 23 mars pour de nouvelles aventures. Vous nous avez manqué", a-t-elle écrit en story sous de nouvelles images promotionnelles de sa tribu, ajoutant : "Impossible n'est pas Santoro".

Les internautes ont rapidement réagi pour exprimer leur grande excitation à l'idée de revoir tout le monde à l'antenne. Des messages qui ont submergé d'amour Camille Santoro. "On voulait vous remercier sincèrement. Je n'en attendais pas autant, j'avais même beaucoup d'appréhension. Je ne savais pas ce que vous pourriez penser de notre retour à la télé mais on avait hâte de partager plein de nouvelles choses avec vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous", a-t-elle déclaré jeudi 17 mars.